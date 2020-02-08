AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiliz basınına verdiği demeçte "Türkiye'ye bağlanma ihtimalini "korkunç" olarak nitelendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki gösterdi.

"Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, Akıncı'nın açıklamalarının hem Türkiye hem de Kıbrıs Türklerinin haklı davasına saygısız ifadelerle dolu olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün kazanımlarına karşı olan saldırgan üslubunun, KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirdiğinin altını çizdi.

"Kıbrıs Türkü’ne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa, bunun KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır" dedi.