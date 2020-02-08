Soçi Mutabakatı haritası açıldı, Türkiye'nin Rusya'dan beklentileri net bir şekilde ifade edildi. Rus heyet, İdlib mesaisi için Ankara'daydı. Heyet, Türk muhatapları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde kararlaştırıldı heyetlerarası görüşme.

Askerler arasındaki yoğun telefon trafiğinin ardından heyet Türkiye'ye geldi. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık etti.

Türk askerine yönelik bir saldırı olursa anında karşılık verilecek

Türk heyeti, Soçi Mutabakatı'ndaki sınırlara uyulması gerektiğini vurguladı. Bu konuda Rusya'ya düşen sorumluluklar hatırlatıldı. Rejime şubat ayı sonuna kadar çekilmesi için verilen süreye dikkat çekildi.

Gözlem noktaları, İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalmaya devam edecek. Bu süre zarfında, rejimden Türk askerine yönelik bir saldırı olursa anında karşılık verilecek. Rus heyetiyle yapılan görüşmelerde, Ankara'nın bu konudaki hassasiyeti ilk ağızdan iletildi.

Moskova yönetimi ile yapılacak görüşmelerden sonuç alınmaz ve rejim şubat sonuna kadar İdlib'den çıkmazsa, Ankara kendi güvenlik stratejilerini uygulamaya koyacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile önümüzdeki hafta görüşülebilir

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile önümüzdeki hafta görüşülebilir

Washington yönetimi de İdlib'deki süreci yakından takip ediyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyetle görüşme gündemde. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Türk heyeti ile görüşebilir.

13-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı da İdlib açısından önemli. Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Rejim saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturacağı göç dalgasına dikkat çekilecek.