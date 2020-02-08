CHP'de 37'nci Olağan Kurultay için geri sayım sürüyor. 14 Aralık'ta başlayan süreçte takvim işliyor. İlçe kongreleri sona erdi, gözler üç büyük kent başta olmak üzere il kongrelerine çevrildi.

26 Ocak'ta başlayan il kongrelerinde 11 il başkanı belirlendi. En fazla delegeye sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir'e ise ayrı önem veriliyor. Çünkü bu illerde alınacak sonuçlar, 37'nci Olağan Kurultay'da genel başkan seçiminde belirleyici olacak.

İzmir il kongresinde seçime mevcut il başkanı Deniz Yücel ile gidildi. İstanbul'da da devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi, aday adaylığını açıklayan eski il başkanı Cemal Canpolat adaylıktan çekildi. Pazar günü yapılacak İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tek aday olacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da il kongresine katılacak.

Ankara il başkanlığı seçimleri için ise düğüm henüz çözülemedi. 16 Şubat'ta sonuçlanacak yarışta mevcut İl Başkanı Rıfkı Güvener'in birden fazla rakibi var. Genel Merkez başkentte tek adaylı seçime gitmek istese de aday adayları nabız yoklamaya devam ediyor. Sürecin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak. Büyük kurultayın ilk gününde genel başkan seçilecek, ikinci gün Parti Meclisi belirlenecek. 60 kişilik Parti Meclisi'nin içinden seçilecek isimlerle, yeni Merkez Yönetim Kurulu şekillenecek.