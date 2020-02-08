Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akıncı'ya tepki
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine verdiği röportajdaki ifadelere tepki gösterdi, "Yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" sözlerine yer verdi.
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