Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sahte para basanlara yönelik mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. FETÖ ile mücadele başta olmak üzere suç örgütlerine karşı kritik operasyonlara imza atan KOM Daire Başkanlığı, 2019 yılında da suçlulara göz açtırmadı. Geçen yıl yakalanan sahte dolar miktarı önceki dönemlere oranla çok büyük bir artış gösterdi.

Sahte dolar basımı TL ve Euro’yu solladı

TRT Haber’in Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, KOM Daire Başkanlığı tarafından parada sahtecilik konusunda 822 olaya müdahale edildi. Bu kapsamda bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılırken, piyasaya sürülmek istenen yüklü miktarda sahte para da ele geçirildi.

Geçen yıl sadece KOM Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 274 milyon 213 bin 190 dolar ele geçirildi. 2018 yılında KOM Daire tarafından ele geçirilen sahte dolar miktarının 1 milyon 18 bin 900 olduğu bilgisi, 2019 yılında yapılan operasyonlar ve alınan sonucun ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

[İnfo Grafik: Şeyma Özkaynak.]

Yakalanan sahte TL tutarı 6 milyonun üzerinde

2019 yılında kalpazanlar sahte TL basarak piyasaya sürmek için girişimlerde bulunsa da alınan karşı önlemler sayesinde bu şahıslar büyük oranda engellendi. Geçen yıl sahte olarak basılan 6 milyon 477 bin 15 TL ele geçirildi.

Euro ise 2019’da en çok basılan sahte paralar içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre söz konusu dönemde sahte olarak basılan 78 bin 935 euro güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu piyasaya sürülemeden yakalandı.

Yakalanan sahte paralar ne oluyor?

Son dönemlerde emniyet güçlerinin art arda düzenlediği operasyonlarda çok miktarda sahte para yakalanması farklı soruları da beraberin getirdi. Bu kapsamda en çok merak edilen noktalardan biri olan “Yakalanan sahte paralar ne oluyor?” sorusuna yanıt veren yetkililer, sahteliği mahkeme kararıyla kesinleşen sahte banknotların imha edilmek üzere Merkez Bankası’na gönderildiğini belirtti.

[Temmuz 2019'da ele geçirilen sahte dolarlar oldukça geniş yer kapladı. Foto: AA]

İhbarcılara ödül veriliyor mu?

Suçlulara karşı yürütülen mücadelede ihbarın önemli roller oynadığı biliniyor. “Sahte para basan kişi ya da grupları polise ihbar eden vatandaşların herhangi bir ödül alması söz konusu oluyor mu?” konusuna da açıklık getiren yetkililer, parada sahtecilik suçuna ilişkin ihbarcı kişilere herhangi bir ödül ödemesi yapılmadığını belirtti.

2020’ye de hızlı başladılar

FETÖ’nün en önemli güçlerinden birinin de mali kaynakları olduğu gerçeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından icra edilen operasyonların önemini daha da artıyor.

[Ele geçirilen sahte dolarlar Merkez Bankası'na gönderilerek imha ediliyor. Fotoğraf: AA]

Hatırlanacağı üzere 2019 yılı Temmuz ayında tek seferde 127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirilmiş, bu paranın Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülmüştü.

2020 yılına da oldukça hızlı bir başlangıç yapan emniyet güçleri yeni yılın henüz ilk aylarında İstanbul’da düzenledikleri operasyonda tek seferde 127 milyon 500 bin dolar ele geçirmişti.