İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 50 ve 100’lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin dolar (1 trilyon 530 milyon TL) ele geçirilmişti.

Sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğünün avlusunda sergilendi.

6 kişi tutuklandı

Baskında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği gerekçesiyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 6 kişi yakalanmıştı.

6 gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen eski komiserin de aralarında olduğu 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, halen firari durumdaki örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü.'nün yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA