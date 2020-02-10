Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı. İdlib'de Türk askerine yönelik alçak saldırıya ilişkin, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Türkiye'nin bu kararlılığından hiçbir gücün vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.