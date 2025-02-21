Parçalı Bulutlu -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.02.2025 14:36

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, Pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Batı Akdeniz’de (Antalya Körfez) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
15:50
Vergi Haftası bu yıl "Vergi Güvendir" sloganıyla kutlanacak
15:48
Bakan Kurum: Ev sahibi olmayan kalmayıncaya kadar çalışacağız
15:43
"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı
15:37
YÖK, 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak
Gazze'de cuma namazı
Gazze'de cuma namazı
FOTO FOKUS
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ