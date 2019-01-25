Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar, il merkezi ve batı ilçelerinde ise yarın öğle saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Kaynak: TRT Haber