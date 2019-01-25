Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 7 Mayıs 2017'den bu yana alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" tutuluyor.

Nöbet, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker tarafından gerçekleştiriliyor.

Temin edilen alp kıyafetlerindeki aksesuarlarda, tarihi misyona uygun malzemeler kullanılıyor. Askerler, sabah 09.00'da başlayan Saygı Nöbeti'nde 19.00'a kadar her saat başında nöbet değişimi yapıyor. Yılın 365 günü tutulan nöbet, bölgeyi ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

6 yıl önce ziyaretçi sayısı 300 bindi

TRT'de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisi ve Saygı Nöbeti, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ilginin artmasında, ziyaretçilerin rotasını bölgeye çevirmesinde etkili oldu.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 6 yıl önce 300 bin kişi iken bu sayı 2018 yılında 1 milyon 300 bin kişiye ulaştı.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, ilçenin artık tanıtım noktasında zirveye ulaştığını söyledi.

Aydoğdu, ziyaretçi sayısı 1 milyon 300 bine ulaşan türbenin bulunduğu Söğüt'ün tanıtım noktasında eksikliklerini giderdiğini belirterek, "Söğüt'ün, Türkiye halkı tarafından ve yurt dışında Türkiye ile ilgili olan, Türkiye'yi veya Ertuğrul Gazi'yi merak edenler noktasında tanınırlığı bir hayli arttı" dedi.

Kamerun, Mali, Gana, Malezya, Küba, Nijerya, Uganda gibi ülkelerden de 45 öğrenci türbeyi ziyaret etti.

Oba Kent ve Türk evleri yapılacak

Yerel yönetimler olarak altyapıları hızlıca tamamlamak zorunda olduklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimizi Söğüt'te konaklama noktasında tutmamız gerekiyor. Türbe ziyaretinden sonra yapacak bir şey olmayınca ilçeyi terk ediyorlar. Oysa burada gelen misafirlere değişik aktiviteler, at biniciliği, okçuluk gibi hizmetler sunabilirsek burada kalma sürelerini uzatmış oluruz. Oba Kent ve Türk evlerinden oluşan butik otel tarzında konaklama tesisleri yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA