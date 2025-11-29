Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2025 15:13

Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için "turuncu", Antalya, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Çanakkale ve Balıkesir için ise "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Muğla çevrelerinde şiddetli, Antalya'da ise kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle MeteoUyarı sisteminde 1 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Halen devam eden yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Muğla'da şiddetli yağış uyarısı

"Turuncu" kodla uyarılan Muğla il genelinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-110 kilogram) olması öngörülüyor.

Marmara'nın güneybatısında yer alan Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile Kıyı Ege'de bulunan İzmir, Aydın, Manisa'nın batısı ve Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde de kuvvetli yağış geçişleri (metrekareye 21-60 kilogram) bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Antalya'da yağışlar öğle saatlerinde etkisini artıracak

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya için yapılan uyarıya göre; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayan yağışların, zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-60 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Hortum ve sel riski

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Açıklamada ayrıca, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde hortum riskinin bulunduğu, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
İzmir'de sağanak: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını açıkladı
16:52
Burhanettin Duran: Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir
16:29
Bakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
15:57
Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
15:54
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 100'e yükseldi
15:50
Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ