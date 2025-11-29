Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
Türkiye
AA 29.11.2025 13:49

Beyoğlu'nda çöp kamyonu binaya çarptı: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda, çöp kamyonunun binaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 5 araçta hasar oluştu.

[Fotograf: DHA]
[Fotograf: DHA]

Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokağı'nda, ilçe belediyesine ait çöp toplama kamyonu, önce park halindeki bir araca, daha sonra bir binaya çarparak durabildi.

Kamyonun çarptığı park halindeki aracın da önündeki arabaya vurmasıyla zincirleme şekilde araçlar birbirine çarptı.

Kazada, çöp kamyonunun içindeki 3 belediye çalışanı hafif yaralandı, 5 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise sokağı araç trafiğine kapatarak çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından çöp kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Trafik
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
