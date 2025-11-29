Beyoğlu'nda çöp kamyonu binaya çarptı: 3 yaralı

Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokağı'nda, ilçe belediyesine ait çöp toplama kamyonu, önce park halindeki bir araca, daha sonra bir binaya çarparak durabildi.

Kamyonun çarptığı park halindeki aracın da önündeki arabaya vurmasıyla zincirleme şekilde araçlar birbirine çarptı.

Kazada, çöp kamyonunun içindeki 3 belediye çalışanı hafif yaralandı, 5 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise sokağı araç trafiğine kapatarak çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından çöp kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.