Duman 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2025 11:18

İzmir'de ağustosta başlayan su kesintileri aralıkta da devam edecek

İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan su kesintilerinin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.

İzmir'de ağustosta başlayan su kesintileri aralıkta da devam edecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

Su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

ETİKETLER
Su Kesintisi İzmir
Sıradaki Haber
Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
11:45
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı
11:44
Petshoplarda yaban hayvanı satışı için ruhsat şartı
11:32
Milli silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimi hızlanıyor
11:33
Aralık ayında hava nasıl olacak?
11:31
Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ