Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 29.11.2025 05:42

Siirt’te maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Siirt’te maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı
[Fotograf: DHA]

Siirt'te maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Siirt Trafik Kazası Maden
Sıradaki Haber
Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:08
Airbus'tan A320'lere yazılım güncellemesi uyarısı
06:04
Bahçelievler Kitap Fuarı kapılarını açtı
05:09
AB Komisyonu üyesi Lahbib: İsrail, Gazze'ye geçiş izni vermedi
05:03
Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı
04:43
İstanbul'da zincirleme kaza
05:51
Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, katil İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırısını kınadı
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ