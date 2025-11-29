Açık 3.2ºC Ankara
Türkiye
AA 29.11.2025 03:18

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Kamil D.'nin kullandığı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetin, İzmir istikametinden Mursallı Kavşağı'nda dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Aydın Trafik Kazası
