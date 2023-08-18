Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın da değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan il merkezlerinde sıcaklıkların en yüksek Elazığ’da 40, Adıyaman’da 42, Bingöl'de 37, Malatya’da ve Tunceli'de ise 39 olacağı bildirildi.