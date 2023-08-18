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Türkiye
AA 18.08.2023 10:43

Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek Abbaslar Mahallesi kırsalındaki Gölpınar Gölü'ne giren 23 yaşındaki Emre Avcu bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma personeli ile AFAD'ın 4 kişilik arama kurtarma timi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 kişilik Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu

Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Avcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avcu'nun cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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