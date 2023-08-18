Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek Abbaslar Mahallesi kırsalındaki Gölpınar Gölü'ne giren 23 yaşındaki Emre Avcu bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma personeli ile AFAD'ın 4 kişilik arama kurtarma timi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 kişilik Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Avcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avcu'nun cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.