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Türkiye
AA 18.08.2023 10:28

Adana merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince bu kapsamda bazı şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemeye alındı.

Yapılan analizlerde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Bunun üzerine Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, zanlılar S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. gözaltına alındı.

Banka hesaplarına 2 milyon lira aktarılmış

İncelemede, şüphelilerin banka hesaplarına örgüt tarafından yurt dışından Pençe-Kilit Operasyonu'nun başladığı dönemden bu yana ülke genelinde yapılacak eylemlerin finansmanında kullanılacağı değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira aktarıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana PKK/KCK Terörle Mücadele
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