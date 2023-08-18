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Türkiye
DHA 18.08.2023 10:29

Oto yıkamada "bagajı sert kapattın" kavgası

Ataşehir'deki oto yıkama dükkanında aracının bagajının sert kapatıldığını iddia eden kadın yıkama parasını vermek istemedi. Çıkan tartışma sonrası kadının çağırdığı akramaları ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı.

Oto yıkamada "bagajı sert kapattın" kavgası
[Fotograf: DHA]

Ataşehir'de bulunan bir oto yıkama dükkanına Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı.

Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.

Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı.

Oto yıkamada "bagajı sert kapattın" kavgası

Silahını çeken Erdem yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı.

Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. 

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