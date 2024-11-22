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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 16:25

Meteoroloji'den 44 il için uyarı: Kar, fırtına ve sağanağa dikkat

Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı nedeniyle 44 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 44 il için uyarı: Kar, fırtına ve sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya'da pazar günü de etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar yağışı

Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü de bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Buzlanmaya karşı tedbirli olun uyarısı

Antalya'nın doğusunda ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden sonra Konya-Antalya yolu Alacabel Geçidi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ege'de sağanak etkili olacak

Ayrıca Kıyı Ege'de de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

44 il için uyarı

Fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, sağanak, kar yağışı ve fırtına beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, ve Yalova için "sarı", fırtına, kar yağışı ve sağanak beklenen Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Soba zehirlenmelerine dikkat

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak Marmara'da güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara'da yarın akşam saatlerinde, diğer bölgelerde gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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