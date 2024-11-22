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Türkiye
AA 22.11.2024 15:46

Antalya'da sağanak etkili oluyor: Mahsur kalan 403 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Otel ve evde mahsur kalan 403 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

 

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Evde mahsur kalan aile kurtarıldı

Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın, kızı Filiz ve oğlu Ahmet Bodur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Adrese sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, aileyi kurtarmak için çalışma yaptı. AFAD ekipleri Yalçın ve Filiz Bodur'u sırtlayarak pencereden çıkardı. Evden çıkmak istemeyen Ahmet Bodur ise su çekildikten sonra polisin ikna etmesiyle evden çıkarıldı.

Antalya'da sağanak etkili oluyor: Mahsur kalan 403 kişi kurtarıldı

Evde mahsur kalan Filiz Bodur, gazetecilere, sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi.

Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu" dedi.

Manavgat'ta su basan oteldeki 400 turist tahliye edildi

Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı otelin zemin ve havuz bölümünü su bastı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.

Kaş'ta ise güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Kaş ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı.

Bazı vatandaş ve turistler, güneşli havada denizde yüzmeyi, bazıları ise çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Antalya'da sağanak etkili oluyor: Mahsur kalan 403 kişi kurtarıldı

İlçeye tatile gelen Çağlayan İğdeli, ilçe yakınlarında bulunan Kaputaş Plajı'nın ve doğasının çok güzel olduğunu ve herkesin gelip görmesi tavsiye ettiğini ifade etti.

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