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Türkiye
AA 22.11.2024 14:39

Sileceğe zarar veren kişiye para cezası

İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki otomobilin sileceğini kaldırarak zarar verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan kişiye 5 bin lira adli para cezası verildi.

Sileceğe zarar veren kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık E.İ., müşteki N.A. ile avukatlar hazır bulundu.

Müşteki N.A., olay günü yoldan geçen 2 kişinin aracının sileceklerini sert bir şekilde kaldırdığını ifade ederek, "Yanlarına gittim, 'sileceklerimi neden kaldırıyorsunuz, kaldıramazsınız' dedim. Ondan sonra aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimde hasar oluştu. Bunu bin liraya yaptırdım, zararımın karşı taraftan tazminini istiyorum" dedi.

Sanık E.İ. ise suç işlemediğini ileri sürerek, zararı karşılama talebini kabul etmediğini aktardı.

Sileceğin nasıl kırıldığını bilmediğini anlatan E.İ, "Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kesinlikle kırmadım, kırmak isteseydim kırardım" diye savunma yaptı.

Kararını açıklayan hakim, sanık E.İ.'ye "mala zarar verme" suçundan 5 bin lira adli para cezası verdi.

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