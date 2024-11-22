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Türkiye
AA 22.11.2024 14:36

Hafta sonu denizlerde fırtına bekleniyor

Akdeniz, Karadeniz ve Güney Ege denizlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Hafta sonu denizlerde fırtına bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in batısında rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.  

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Güney Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra batısında, pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, batısında 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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