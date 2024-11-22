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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 14:09

Marmara için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile zamanla Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya’da pazar günü de etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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