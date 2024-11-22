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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 14:04

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü de bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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