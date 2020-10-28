Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Meteorolojiden 3 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatıda öğleden sonra etkili olacak kuvvetli sağanaklar konusunda uyardı.
Yurdun güneybatı kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların İzmir ve Aydın çevrelerinde yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla il genelinde ise yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:46
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