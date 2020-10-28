Yurdun güneybatı kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların İzmir ve Aydın çevrelerinde yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla il genelinde ise yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.