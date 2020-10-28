Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yola serilmesine soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
Son Haberler
- 11:58
- 11:49
- 11:48
- 11:43
- 11:48
Sıradaki Haber
Kartal metro istasyonlarında koronavirüs denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz