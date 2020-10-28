Haber Giriş: Kaynak: AA
Drone tespit etti, yaya ve sürücülere ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da trafik kurallarına uymadığı drone ile belirlenen 24 yaya ve 2 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki işlek cadde ve bulvarlarda yaya geçidi ve trafik ışıklarında kurallara uymayan yayalara yönelik drone ile denetim yaptı.
Polisler kurallara uymayanları tek tek belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Denetimde, 24 yaya ve 2 sürücüye 4 bin 364 lira ceza verildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:18
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