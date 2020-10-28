İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki işlek cadde ve bulvarlarda yaya geçidi ve trafik ışıklarında kurallara uymayan yayalara yönelik drone ile denetim yaptı.

Polisler kurallara uymayanları tek tek belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Denetimde, 24 yaya ve 2 sürücüye 4 bin 364 lira ceza verildi.