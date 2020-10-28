Bartın’da ormanlık alanda sincap ve fare benzeri bir hayvan gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verdi.

Müdürlüğe bağlı ekiplerce teslim alınan ve rahatsızlığı dolayısıyla hareket etmekte zorlanan hayvanın nesli tehlike altında olan yediuyur olduğu anlaşıldı.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisine başlanan yediuyur, tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu bölgede yeniden doğal ortamına bırakılacak.

[Fotoğraf: AA]

"6 olduğu takdirde uyuyamıyorlar"

Yediuyurların çok az görülen bir tür olduğunu söyleyen Kandıralı, şu bilgileri verdi:

"Bu kemirgene Yediuyur denmesinin sebebi yedili gruplar halinde dolaşması ve uyurken de yedili gruplar halinde uyuyabilmeleri. Yani 6 olduğu takdirde uyuyamıyorlar. O yüzden yediuyurlar türü olarak literatüre geçmiş durumda. Yanlarında yavruları da var. Muhtemelen 7'den fazla. Yani 14'ü tamamladıkları zaman bunlar grup olarak ayrılıyorlar. Bu erkek bir fare ve yavru. Yavru olduğu için yediuyur türü yani yine doğal ortamına biz götüreceğiz. Bu yaklaşık olarak 4 aylık. Normal şartlarda Güneydoğu Asya bölgesinde olan bir tür. Bizim bölgelerimize de muhtemelen bu ihracatlar ithalatlar sırasında gemilerle kerestelerle gelmiş olabilir diye düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yediuyurun, Güneydoğu Asya ülkesi hayvanı olduğunu belirten Kandıralı, Karadeniz'e de muhtemelen ihracat gemilerinden birinde keresteler arasında geldiğini söyledi.