Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda, bidon, kazan ve pet şişelerde toplam 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi.

İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.

Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.