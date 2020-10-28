Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda, bidon, kazan ve pet şişelerde toplam 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi.
İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.
Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:40
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