Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da toplu taşıma araçları gün boyu denetlenecek
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Denetimler gün boyu sürecek.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:18
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