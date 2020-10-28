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Manisa'da huzur uygulaması: Aranan 9 kişi yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin düzenlediği huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 44 araç ve sürücüsüne de 57 bin 465 lira ceza kesildi.
Kentte 132 polis ve 16 ekibin katıldığı uygulamada 686 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı, umuma açık iş yerleri, kahvehane ve kafeteryalar denetlendi.
Şüpheli görülen kişi ve araçlarda yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, 73 gram bonzai, 34 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 44 araç ve sürücüsüne toplam 57 bin 465 lira ceza kesildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 5, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 4 kişi operasyonda gözaltına alındı.
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