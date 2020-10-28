Başkale İlçesi Yüksek ve Tahıl Mahalleleri kırsalında 27 Ekim’de başlatılan operasyonda, terör örgütüne ait 1 adet Kalaşnikof, 1 adet uzaktan kumandalı EYP, 2 adet el telsizi, 5 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliği, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonların daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.