Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van’da Yıldırım-10 operasyonu devam ediyor
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-10 operasyonu kapsamında örgütün kullandığı çok sayıda sığınak, barınak ve depo ele geçirildi.
Başkale İlçesi Yüksek ve Tahıl Mahalleleri kırsalında 27 Ekim’de başlatılan operasyonda, terör örgütüne ait 1 adet Kalaşnikof, 1 adet uzaktan kumandalı EYP, 2 adet el telsizi, 5 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Valiliği, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonların daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:48
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