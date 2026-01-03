Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesinde bulunan 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz'de ise Orta Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek. Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

Kıyı Ege'de beklenen sağanak yağışların; İzmir, Aydın ve Balıkesir' de kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.

Meteoroloji ayrıca denizlerde de fırtınanın etkili olacağını açıkladı.

Batı ve Doğu Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de ise kuvvetli fırtına bekleniyor.