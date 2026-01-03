Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak

Meteoroloji verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde yağış görülmeyecek, iç ve doğu kesimler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak Kıyı Ege, Marmara ve Batı Karadeniz, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve fırtınalı sistemin etkisi altına giriyor.

Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak ve sel riski

Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege'de başlayacak olan sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Marmara ve Ege'de "tam fırtına" beklentisi

Meteoroloji, yağışın yanı sıra çok kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Cumartesi ilk saatlerden Pazar gecesine kadar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.

Rüzgarın özellikle Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer 90 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı.

Karadeniz'de çığ uyarısı

Fırtına Karadeniz'i de etkileyecek. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, akşamdan itibaren ise Batı Karadeniz'de rüzgarın 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riskine dikkat çekildi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara: Başkentte hafta sonu yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklıkların ise 4 ila 7 derece arasında olması öngörülüyor.

İstanbul: Megakentte Cumartesi günü fırtına etkili olacak. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 16 derece aralığında seyredeceği kentte, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

İzmir: Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskını riskinin bulunduğu kentte sıcaklıklar 12 ila 16 derece civarında seyredecek.