Açık -10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2026 06:35

İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 7'si çocuk 74 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Balıkesir'deki silahlı saldırı: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:36
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
07:06
Turizm sektöründe 2026 hedefi 100 milyon turist
06:55
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
06:38
Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
06:35
Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine İHA saldırısı: 4 yaralı
06:32
İran: Her türlü saldırıya verilecek karşılık hızlı ve kapsamlı olacak
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ