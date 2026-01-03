Duman -3.5ºC Ankara
AA 03.01.2026 09:10

Otomobil elektrik direğine çarptı, baba ile oğlu hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

