Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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