Melek N. Ankara'daki evinde izinsiz hayvan üretim ve satışı yaparken yakalandı. Koruma altında olan türlerden Norveç orman kedisinin üretimini yapan kişi, kedileri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

Yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri eve baskın düzenledi. Evde dünyada az sayıda bulunan 29 Norveç orman kedisi vardı. Kedilerin 18'i yavruydu.

11 kedi sahiplendirildi

Uzun tüyleri, değişik kulak yapılarıyla bilinen kediler koruma altına alındı. El konulan 29 kedinin 11'i sahiplendirildi. 18 yavru kedi ise veteriner gözetimine alındı.

15 bin 203 lira ceza kesildi



Melek N’ye, uygunsuz ortamda kedi bakımından dolayı her kedi için 197 lira olmak üzere 5 bin 713 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, usulsüz hayvan üretiminden 15 bin 203 lira da ceza verildi.





