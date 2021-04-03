Kız Kulesi karşısında kesilen ağaçlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul polisi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde ağaçları kesmeleri karşılığında bir kişiden önce 15 bin, ardından 20 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira aldıklarını söyledi.

6 şüpheli 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]