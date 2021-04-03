Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üsküdar'da ağaç kesen 6 kişi gözaltında
İstanbul Üsküdar'da kesilen ağaçlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ağaçları 35 bin lira karşılığında kestikleri ortaya çıktı.
Kız Kulesi karşısında kesilen ağaçlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul polisi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinde ağaçları kesmeleri karşılığında bir kişiden önce 15 bin, ardından 20 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira aldıklarını söyledi.
6 şüpheli 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Ilgaz'da sezon sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz