Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, ormanlardaki boş alanların zenginleştirilmesi halinde bal veriminin artacağını söyledi.

Kozan ilçesine bal ormanlarının kurulacağı bilgisini veren Özgür Balcı, boş alanların bu şekilde değerlendirileceğini anlattı.

Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız ise, en çok arıcı ailenin Kozan ilçesinde bulunduğunu vurguladı.