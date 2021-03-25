Türkiye’de bal üretiminin yüzde 85’i ormanlardan elde ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan I. Bal Ormanları Eylem Planı 2013-2017 yıllarını ve II. Bal Ormanları Eylem Planı 2018-2023 yıllarını kapsıyor.

Arıcılığa ilgiyi artırması amaçlanan eylem planının hedefleri arasında şunlar bulunuyor:

- Bal üretimi miktarının ve kalitesinin artırılması,

- Orman köylüsüne istihdam ve ek gelir sağlanması,

- Verimsiz orman alanlarının verimli hale getirilmesi,

- Ormanlık alanların ekonomik fonksiyonlarının artırılması.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Türkiye, bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi

15 milyon 925 bin 991 TL harcanan proje kapsamında, ülke genelinde bugüne kadar 599 adet bal ormanı oluşturuldu.

Türkiye'deki tüm ormanlar özel kısıtlamalar haricinde, izin alınmak şartıyla arıcıların kullanımına açık. Bugüne kadar 77 bin 333 hektar alan arıcıların kullanımına açıldı.

Bal ormanı tesislerinin açılmasıyla üretimde belirgin bir artış yaşandı. Türkiye, dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Yıllık bal üretimi 104 bin tonu geçti

Bal ormanı fikrinin hayata geçtiği 2007 yılında TÜİK Bal Üretim İstatistiklerine göre, Türkiye'de yıllık bal üretimi 74 bin tondu. Bu rakam 2020 yılında 104 bin tona ulaştı. OGM'nin 2023'teki hedefi ise yıllık bal üretimini 125 bin tona çıkarmak.

Arıcıların ormanlık alanlardan faydalanmaları sonucunda üretim kalitesinde artış yaşandı.