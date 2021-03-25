Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
Bakan Varank, konuşmasında şunları kaydetti;
Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız.
Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor.
KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.
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