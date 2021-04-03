Kontrollü normalleşme sonrası günlük vaka sayısının 40 bini aştı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’nın Kepez ilçesinde pandemi kuralları hiçe sayılarak kız isteme merasimi gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen damat ve yakınları araçlarla konvoy yapıp kız isteme merasimi için bir siteye geldi.

Site sakinleri kalabalığı sosyal medyada paylaştı

Mehteran marşı ile site içerisinde geçiş yapan mehter takımı, damat ve yakınlarını cep telefonları ile kaydeden site sakinleri, o anları sosyal medyada paylaştı.