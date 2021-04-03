Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kısıtlama saatinde konvoylu, mehteranlı kız isteme
[Fotoğraf: İHA]
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde pandemi kuralları ihlal edildi. Kalabalık bir grup, mehteran eşliğinde kız isteme merasimi yaptı.
Kontrollü normalleşme sonrası günlük vaka sayısının 40 bini aştı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’nın Kepez ilçesinde pandemi kuralları hiçe sayılarak kız isteme merasimi gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen damat ve yakınları araçlarla konvoy yapıp kız isteme merasimi için bir siteye geldi.
Site sakinleri kalabalığı sosyal medyada paylaştı
Mehteran marşı ile site içerisinde geçiş yapan mehter takımı, damat ve yakınlarını cep telefonları ile kaydeden site sakinleri, o anları sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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