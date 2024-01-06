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Türkiye
TRT Haber 06.01.2024 14:48

Meteoroloji'den 17 il için "sarı" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

Yurdun batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ile yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 17 il için "sarı" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den 17 il için "sarı" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

17 il için "sarı" uyarı

Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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