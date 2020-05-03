Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak), Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava

Marmara

Bölge geneli kuvvetli yağışlı. Yağışların; Marmara’nın batısı'nda (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Edirne 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kırklareli 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege

Bölge geneli kuvvetli yağışlı. Yağışların Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli 13°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 16°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Manisa 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla 8°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz

Bölge geneli yağışlı. Yağışların; yarın Isparta, Burdur'un güneydoğusu ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana 13°C, 21°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmini.

Antalya 16°C, 20°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hatay 15°C, 22°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Isparta 10°C, 15°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara 9°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir 10°C, 18°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya 10°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yozgat 6°C, 16°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın görülmesi bekleniyor.

Bolu 7°C, 18°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Düzce 11°C, 21°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kastamonu 7°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zonguldak 15°C, 20°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Amasya 11°C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tokat 10°C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon 13°C, 18°C

Çok bulutlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum 5°C, 15°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kars 3°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Malatya 10°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Van 5°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mardin 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu