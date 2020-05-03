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Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı delen 4 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi.
Kahramanmaraş'ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekibi, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 3 kişiyi gördü.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin izin belgelerinin olmaması üzerine 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Akdere Caddesi'nde de kısıtlamaya uymayan bir kişi yakalandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.
Etiketler: koronavirüs Kahramanmaraş covid-19Son Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 06:22
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