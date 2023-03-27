Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar yağışı hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek
Bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık geride kalıyor. Sıcaklık yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Çarşamba günü yurdun iç kısımlarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Sıcaklık aniden düşecek. Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, ülke, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Sıcaklık 8-15 derece düşecek
Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.
İç kesimlere "zirai don" uyarısı
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.
Rüzgar, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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