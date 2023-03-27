Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da 1720 yılında inşa edilen Aksaray Camisi'nde yangın çıktı, cami kullanılamaz hale geldi.
Aksaray Mahallesi'nde bulunan, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.
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