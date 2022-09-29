Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.
Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.
Hafta sonu sıcak ve güneşli hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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